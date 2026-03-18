Katholische Kirche Neuhausen: Eine Vernetzerin sagt Lebewohl – „Werden ihren Einsatz vermissen“

1 Ein eingespieltes Team: Pfarrer Alfred Kirsch, Ingrid Bondorf (Mitte) und Theresia Ballnat. Foto: Markus Brändli

Fünf Jahre lang hat Ingrid Bondorf das Quartiersmanagement der katholischen Kirche in Neuhausen aufgebaut. Jetzt läuft die Stelle aus. Das Ehrenamt wird weiter gestärkt.











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Ostereier aus Kreide wird Ingrid Bondorf am Ostersonntag auf den großen Spielplätzen in Neuhausen verteilen. Auch in Denkendorf werden Eier versteckt. Schon jetzt sucht die 65-Jährige mit ihrem Team möglichst gut verborgene Ecken, „damit Familien bei der Suche Gemeinsamkeit erleben.“ Mit der Aktion endet ihre fünfjährige Tätigkeit als Quartiersmanagerin in den katholischen Kirchengemeinden auf den Fildern.

In den Neubaugebieten Quartier für Generationen und Akademiegärten war Ingrid Bondorf mit vielen Aktionen präsent. Mit ihrem Lastenfahrrad und der hellgrünen Jacke zog sie die Blicke auf sich. „Anfangs haben wir uns auf den Spielplätzen getroffen“, erinnert die Quartiersmanagerin an die ersten Aktionen. Denn ein fester Raum für einen Treffpunkt im neuen Wohngebiet Akademiegärten ließ sich nicht finden. Dennoch hat sie in den fünf Jahren ein Netzwerk engagierter Menschen aufgebaut. In einer Whatsapp-Gruppe verabredeten sich junge Eltern und Senioren. Ihr Büro ist mit bunten Plakaten, Kinderzeichnungen und Bannern geschmückt. „Ein offenes Ohr haben für alle“, das war und ist der 65-Jährigen wichtig.

„Wir werden ihren Einsatz und die vielen Ideen vermissen“, sagt der katholische Pfarrer Alfred Kirsch. Fünf Jahre gehörte die Sozialpädagogin zum Pastoralteam. Die breit gefächerte Quartiersarbeit war für den Theologen wichtig, „weil wir die Angebote in den Gemeinden auf eine breitere Basis stellen wollen.“ Da habe sich die Haltung der Kirche geändert, sagt Kirsch. „Früher setzten wir beim Ehrenamt auf internes Engagement.“

Kooperation mit der Bücherei: Ingrid Bondorf mit Schülerbildern. Foto: Horst Rudel

Mit der Quartiersarbeit der Kirche Neubürger integrieren

Jetzt findet es der katholische Pfarrer wichtig, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten. Bei Themen wie Altenbetreuung, Demenz oder Familienarbeit könnten die Akteure aus seiner Sicht sehr voneinander profitieren. „Ganz besonders liegt uns da die Ökumene am Herzen“, sagt Theresia Ballnat. Da knüpft die Kirchengemeinderätin seit Jahrzehnten Kontakte. Gemeinsame Gottesdienste und Projekte gehören im Gemeindeleben von Neuhausen dazu.

„Durch die Quartiersarbeit haben wir die Arbeit der katholischen Kirche in die Fildergemeinde Neuhausen hinein geöffnet.“ Alfred Kirsch, Pfarrer

„Durch das Quartiersmanagement haben wir die Arbeit nach Neuhausen hinein geöffnet“, ist Pfarrer Kirsch überzeugt. Die Neubürgerinnen und -bürger zu integrieren, sie ins Leben im Ort einzubeziehen, das liegt dem Pfarrer am Herzen. Da leistete Ingrid Bondorf viel. Mit Jochen Baral vom Jugendzentrum Penthaus hat sie einen Winterspielplatz möglich gemacht: „Der wurde zu einem Treffpunkt“, schwärmt die weltoffene Sozialpädagogin. Gerade Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund habe sie so erreicht.

Auf diese Basis will der Theologe mit seinem Pastoralteam in Neuhausen und in Denkendorf aufbauen. Deshalb beantragt die Kirchengemeinde nun bei der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Stelle für „Engagemententwicklung.“ Ob Fördergelder bewilligt werden, ist aber noch offen. Das Ehrenamt wird aus der Sicht des Neuhausener Pfarrers immer bedeutender für die Arbeit in den Gemeinden. Denn hauptamtliche Stellen fallen weg. Mit größeren Seelsorgeeinheiten begegnet die katholische Kirche reduzierten Personalkapazitäten.

Das Ehrenamt in der Kirche fördern und professionell unterstützen

Da sieht der Pfarrer aus Neuhausen aber die große Chance, mehr Menschen in die Gemeindearbeit einzubinden. „Indem wir das Ehrenamt fördern und gut auf die Aufgaben vorbereiten, stellen wir unsere Kirchengemeinde gut für die Zukunft auf.“ Dazu bedürfe es aber eines Hauptamts, das die Menschen professionell in ihrem Engagement unterstützt.

Familien trafen sich beim Winterspielplatz im Jugendzentrum Penthaus. Foto: Ines Rudel

Schon jetzt ist der Theologe Kirsch stolz auf die vielen Menschen, die sich in der Freizeit für die Kirche engagieren. Donnerstags gibt es in der Regel von 12 bis 13.30 Uhr einen Mittagstisch, den freiwillige Helferinnen und Helfer veranstalten. Bei den großen Gemeindefesten, zum Beispiel an Fronleichnam, darf die Gemeinde auf hunderte Helferinnen und Helfer bauen. Von der Bar bis zum Küchendienst stemmen Katholiken aller Generationen da das Programm. Froh ist die langjährige Kirchengemeinderätin Theresia Ballnat darüber, dass sich viele junge Menschen in dem Gremium engagieren: „Sie bringen frische Ideen ein.“

Mit ihrem erfrischenden Humor und ihrer Spontaneität hat Ingrid Bondorf, die mit ihrem Mann Thomas Rumpf in Ostfildern lebt, viele Türen geöffnet. In der Denkendorfer Kirchengemeinde St. Martin, die zur Seelsorgeeinheit gehört, hat sie das Familienzentrum mit auf den Weg gebracht. Mit Krabbelgruppen, Vorträgen und Kursen finden Mütter und Väter da viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden oder sich mit anderen auszutauschen: „Junge Familien sind und bleiben eine wichtige Zielgruppe.“