1 In der Kirche daheim, in der Gesellschaft zu Hause: Paul Magino, der scheidende Dekan von Esslingen-Nürtingen, geht in den Ruhestand. Foto: Roberto Bulgrin

Nach 13 Jahren als katholischer Dekan für den Bezirk Esslingen-Nürtingen geht Paul Magino Ende des Monats in den Ruhestand. Zum Abschied stellt der 72-Jährige kirchliche Traditionen in Frage: Verheiratete Pfarrer und Frauen im Priesteramt kann er sich gut vorstellen.















Link kopiert

Auf dem oberen Rand seiner Kaffeetasse steht in roten Lettern „katholikentag.de“. Paul Magino bleibt bei seinen Wurzeln. Doch in welche Richtungen sie wachsen, entscheidet der 72-Jährige selbst. Zum 1. August geht der Seelsorger nach 29 Jahren Dienst als Pfarrer im Raum Wendlingen und 13 Jahren Einsatz als Dekan von Esslingen-Nürtingen in den Ruhestand.