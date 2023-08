1 Fühlt sich in der katholischen Weltkirche und „seiner“ Ortskirche in Neckartenzlingen zu Hause: Volker Weber ist der neue Leiter des Dekanats Esslingen-Nürtingen. Foto: Ines Rudel

Er kann sich Frauen im Pfarramt oder die Freiwilligkeit des Zölibats vorstellen. Volker Weber, der neue Dekan im Landkreis Esslingen, möchte außerdem die Kirchen vor Ort stärken. Seit 1. August ist er der Nachfolger des in den Ruhestand verabschiedeten Paul Magino.















Er trägt einen Ring im Ohr und einen am Finger. Ungewöhnlich für einen katholischen Amtsträger. Nein, gar nicht, meint Volker Weber, der neue Dekan im Landkreis Esslingen. Ursprünglich hatte er sich nicht nur ein, sondern sogar zwei Ohrlöcher stechen lassen. Aber das hat ihm nicht mehr gefallen, und so trägt er nur noch einen Ohrring. Das Schmuckstück am Finger stammt aus einem Beschäftigungsprojekt für Menschen mit Suchtproblemen in Südamerika, die aus Nussschalen Ringe anfertigen. Er trage ihn als Zeichen der Solidarität mit dem Projekt. Denn Volker Weber möchte als Geistlicher nahe bei den Menschen sein. Dennoch hat der Seelsorger der Kirchengemeinden von Neckartenzlingen und Grötzingen am 1. August zusätzlich ein Amt angetreten, das mehr Bürokratie bedeutet: Der bisherige Stellvertreter ist mit einer Amtszeit von sieben Jahren zum Leiter des Dekanats Esslingen-Nürtingen bestellt worden.