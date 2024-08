Katholiken in Ostfildern denken international: Pfarrer aus Burundi weitet den Horizont

Katholiken in Ostfildern denken international

1 Pfarrer Denis Ndikumana (links) und Kirchengemeinderat Gerhard Pietsch. Foto: Ines Rudel

Der Theologe Denis Ndikumana vertritt den Ostfilderner Pfarrer im Sommer. Von diesem internationalen Austausch profitiert die katholische Gesamtkirchengemeinde.











Für Trauergespräche nimmt sich der Theologe Denis Ndikumana aus Burundi immer sehr viel Zeit. Die Angehörigen auf dem schweren Weg der Trauer zu begleiten, das braucht viel Feingefühl. Einfach zuzuhören, das liegt ihm. Und er will Zuversicht im Glauben vermitteln. Der Seelsorger vertritt noch bis Ende September den katholischen Pfarrer Klaus Alender in Ostfildern. Das ist für die Gemeinde, der Katholiken aus 73 Nationen angehören, ein Gewinn. Da der afrikanische Pfarrer in Freiburg studiert und promoviert hat, fällt ihm der Brückenschlag zwischen den Kulturen leicht.