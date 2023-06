8 Der Blütenteppich auf dem Schlossplatz in Neuhausen zeigt unter anderem ein Kreuz und einen Regenbogen. Foto: Ines Rudel

Ein buntes Fest des Glaubens: Mit bunten Blütenteppichen, Prozessionen und Gemeindefeiern haben am Donnerstag Katholiken in mehreren Orten im Kreis Esslingen Fronleichnam begangen.















In mehreren Orten im Kreis Esslingen haben Katholiken am Donnerstag ihren Glauben zu Fronleichnam gefeiert. In Neuhausen waren bereits ab 3 Uhr morgens Blumenteppiche vorbereitet und gelegt worden. Zum Festgottesdienst schmückte den Schlossplatz ein großes Kreuz mit Regenbogen aus Blüten, als Zeichen für Christus und den Bund Gottes mit den Menschen, wie der Vorsitzende der Franziskanischen Gemeinschaft Neuhausen und Mitorganisator des Festes, Wolfgang Jaudas, berichtete. An den Gottesdienst schlossen sich die Prozession mit schätzungsweise 2500 Teilnehmern und Zuschauern und ein Gemeindefest an.