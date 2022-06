Katharinenschule in Esslingen

1 Die Polizei riegelte das Schulgebäude und den Schulhof weiträumig ab, nachdem dort ein bislang noch Unbekannter eine Betreuerin und ein Kind verletzt hatte. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Der Täter ist nach einem Messerangriff an der Katharinenschule am Freitagmorgen weiterhin auf der Flucht. Die Polizei konnte eine potenzielle Tatwaffe sicherstellen. Die beiden Opfer, eine 61-jährige Betreuerin und ein siebenjähriges Kind sind schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr.















Link kopiert

Bei einer Messerattacke an der Katharinenschule nahe der Esslinger Innenstadt wurden zwei Menschen schwer verletzt: ein sieben Jahre altes Mädchen und eine 61-jährige Betreuerin. Zahlreiche Polizisten in Uniform und Zivil sowie ein Hubschrauber fahndeten nach dem Tatverdächtigen, dessen Alter die Polizei auf 35 Jahre schätzt. Er sei etwa 1,75 Meter groß, schlank und hätte einen leichten Bartansatz am Kinn sowie einen dunkleren Hautton. Er trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit weißer Schrift.