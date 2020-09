6 Der Sänger Wolfgang Seljé mit Frau Claudia und den Töchtern Diana, Verena und Rebecca (von links). Foto: Katharina Mayer

Für das Festival „Unter Beobachtung“ der Kulturregion Stuttgart hat die Düsseldorfer Fotokünstlerin Katharina Mayer Filderstädter Familien porträtiert. Ihr internationales Projekt „Familia“ läuft seit 2001.

Filderstadt - Ungewöhnliche Einblicke in das Leben von Familien gewährt die Fotokünstlerin Katharina Mayer im Projekt „Familia“. Für das Festival „Unter Beobachtung“ der Kulturregion Stuttgart hat die Kunstprofessorin, die das Projekt seit 2001 in Städten in aller Welt mit unterschiedlichen Familien umsetzt, mit Menschen in Filderstadt gearbeitet. „Bei jeder Familie ging es mir darum, einen Ort zu finden, der für ihre Gemeinschaft steht“, bringt Mayer ihr Konzept auf den Punkt. Was das ist, hat sie in intensiven Gesprächen herausgefunden.