14 Der Rest vom Fest: Müll vor dem Königsbau und dem Rathaus, Kippenberge in der Stadtbahn Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wie es aussieht, wenn die Abfallwirtschaft ausfällt, konnte man am Mittwoch in der Stuttgarter Innenstadt besichtigen: Faschingsmüll.















Link kopiert

„Was ist denn hier los?“ „War denn schon wieder Silvester?“ Viele Passanten rieben sich am Mittwoch verwundert die Augen. Die Stuttgarter City präsentierte sich in einem vermüllten Zustand. An vielen Stellen stapelten sich die Faschingsreste: leere Flaschen, Verpackungen, überquellende Mülleimer. Teile der Königstraße, der Schlossplatz und der Karlsplatz, wo nach dem Umzug am Dienstag der Faschingskehraus stattfand, sahen aus, als seien unter den vielen Tausend Kostümierten in der Stadt auch etliche Schmutzfinken gewesen. Es gibt Stimmen, die sagen, sie hätten die Stadt nach Fasching „noch nie in einem solchen Zustand gesehen“.

Die Abfallwirtschaft streikt

Der Grund: Die Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) ist im Streik. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte wie angekündigt den kommunalen Abfallwirtschaftsbetrieb am Dienstag bestreikt – mit der Folge, dass die Kehrmaschine und der Besentrupp, die in Stuttgart traditionell das Ende des Faschingsumzugs bilden, fehlten. Das Ergebnis ist alles andere als sehenswert. Daran wird sich an diesem Mittwoch auch nichts Wesentliches ändern, denn, so ließ die Stadt wissen: „Der Streik bei der AWS dauert am heutigen Mittwoch an. Das hat auch Folgen für die Beseitigung der Überreste der Faschingsfeiern.“