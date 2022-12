Katastrophenschutz in Baden-Württemberg

1 Die Bunker in Deutschland schützen nicht mehr. Foto: Lichtgut/ Ferdinando /Iannone

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat den Bund dazu aufgefordert, ein Schutzraumkonzept zu erstellen. Doch der weiß noch nicht einmal, was er hat.















Der russische Überfall auf die Ukraine rückt Fragen in den Blick, die sich seit Jahrzehnten niemand mehr gestellt hatte. Zum Beispiel die nach Bunkern. Für die elf Millionen Menschen in Baden-Württemberg stehen derzeit rund 176 000 Plätze zur Verfügung, allerdings nur in der Theorie. Einsatzbereit ist kein einziger der Schutzräume. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat daher den Bund dazu aufgefordert, ein Schutzraumkonzept zu erstellen.