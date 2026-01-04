Katastrophe von Crans-Montana: Stuttgarter will riskante Feuerfontänen durch sichere LED-Blitzstäbe ersetzen
Mit diesem Foto wirbt der Stuttgarter Unternehmer Erkan Atas für LED-Stäbe statt Feuerfontänen an Champagnerflaschen. Foto: Crazypartz

Keine Feuerfontänen mehr in Clubs – nach der Katastrophe von Crans-Montana wird dieser Ruf immer lauter. In Stuttgart gibt es jetzt LED-Blitzstäbe für Champagner. Ist das die Zukunft?

Sie funkeln, blitzen und sorgen für Glamour, ganz ohne offene Flamme: Stehen LED-Fontänen und LED-Stroboblitzstäbe für Champagnerflaschen jetzt vor dem Durchbruch? Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana und der wachsenden Diskussion über Sicherheit in Clubs fragen sich Betreiber auch in Stuttgart, ob die Zeit der klassischen Feuerfontänen abläuft. Der Stuttgarter Erkan Atas bietet LED-Alternativen an, die bisher ein Nischen-Dasein führen.

