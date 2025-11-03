Katastrophe: Tote bei Erdbeben in Afghanistan

1 Wieder bebte in Afghanistan die Erde. (Archivbild) Foto: Siddiqullah Alizai/AP/dpa

Im Norden Afghanistans bebte am späten Sonntagabend die Erde. Die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar spricht von mehreren Toten.











Kabul - Bei einem Erdbeben im Norden Afghanistans sind nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen und über 180 verletzt worden. Die Zahl der Opfer könnte dem Bericht zufolge weiter steigen.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,3. Demnach ereignete es sich in der nordafghanischen Provinz Balch in einer Tiefe von 28 Kilometern.

Ein Video des afghanischen Nachrichtensenders Tolonews zeigt Trümmer auf dem Boden um die bekannte blaue Moschee in der Provinzhauptstadt Masar-i Scharif.

Erst im vergangenen Monat war es in Afghanistan zu einem schweren Erdbeben mit mehr als 2000 Toten gekommen.