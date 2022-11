1 Nicht nur der Konzern, auch die Esslinger Filiale hat Sanierungsbedarf. Foto: Roberto Bulgrin

In der Esslinger Karstadt-Filiale ist ein enormer Sanierungsstau aufgelaufen. Der könnte ihr jetzt vor die Füße fallen.















Der Großteil der Rolltreppen im Esslinger Karstadt ist stillgelegt. Angeblich wegen der Energiekrise. Diese Erklärung passt derzeit immer. Der vom Vermieter und Investor BPI Esslingen bereits aufgekündigte südliche Teil im Erdgeschoss des Kaufhauses ist schon lange mit mutmaßlich provisorischen Wänden abgetrennt. Der Fußboden ist alt und schäbig. „Schauen Sie sich die Lampen an, in allen anderen Geschäften gibt es schon längst LEDs“, kommentiert ein Mitarbeiter den unübersehbaren Sanierungsstau in der Immobilie an der Bahnhofstraße. „Wir haben ja jahrelang darauf gewartet, dass hier endlich gebaut wird.“