Karstadt-Areal in Esslingen: Warum ein Anwohner sich eine Baustelle vor seiner Wohnung wünscht

So hatte Zbigniew Chrzanowski sich das Leben in der Martinstraße nicht vorgestellt. Als er im Jahr 2013 seine Wohnung direkt gegenüber des sogenannten Karstadt-Areals in der Esslinger Innenstadt kaufte, sei noch alles in bester Ordnung gewesen. Doch seit der Parkplatz vor etwa zwei Jahren rund um die Uhr zur kostenlosen Nutzung geöffnet wurde, sei nichts mehr wie zuvor. Seither werde er durch Lärm, Müll und unablässigen Verkehr gestört. „Es war ein Paradies, jetzt ist es die Hölle“, sagt Chrzanowski. Er sehnt den Moment herbei, da endlich mit der Bebauung des Grundstücks zwischen Ehnisgasse und Martinstraße begonnen wird – wann es soweit ist, steht in den Sternen.