Karstadt-Areal in Esslingen

1 Wie geht es mit dem Esslinger Karstadt-Areal weiter, nachdem der größte Mieter wegfällt? Foto: Roberto Bulgri/n

In die Diskussion um die Zukunft des Karstadt-Areals in der Esslinger Bahnhofstraße schaltet sich nun der Investor BPI ein. Er reagiert damit auf Forderungen aus dem Gemeinderat an einer Neubewertung.















Link kopiert

Nach der Nachricht vom Aus der Karstadt-Filiale in der Esslinger Bahnhofstraße haben Mitglieder des Esslinger Gemeinderates vom Investor BPI ein Nachfolgekonzept und eine Neubewertung für den Umbau des Kaufhausareals gefordert. Nun meldet sich das Unternehmen zu Wort. „Was die Planung angeht, verweist BPI darauf, dass der Bebauungsplan steht und vom Esslinger Gemeinderat mehrheitlich so beschlossen wurde“, lässt der Investor in einer Pressemitteilung verlauten. Schließlich handele es sich für die zentrale Achse zwischen Bahnhof und dem historischen Stadtkern um eine vorausschauend langfristige Lösung, die sich durch eine Änderung der Mietverhältnisse nicht unbedingt verändere. Es habe stets eine Planung mit Karstadt als Mieter und eine Variante mit einer anderen Bespielung der Warenhausfläche gegeben.