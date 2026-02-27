Karrierewechsel im Kreis Esslingen: „Trotzdem ist es die richtige Entscheidung“ – Mut zum Neuanfang in der Kita

„Trotzdem ist es die richtige Entscheidung“ – Mut zum Neuanfang in der Kita

1 Claudia Konieczny-Heybach macht mit 52 ihre Ausbildung in einer Kita in Köngen. Foto: Markus Brändli

Zwei Quereinsteiger aus dem Kreis Esslingen wagen den mutigen Schritt von der Industrie und aus dem Handel in die Kita-Arbeit. Was treibt sie an, welche Herausforderungen erwarten sie?











Im Oktober hatte Claudia Konieczny-Heybach einen Durchhänger. Mit 52 wieder die Schulbank zu drücken, das war für die Hochdorferin nicht leicht. „Ich kam nicht sofort klar und hatte Zweifel, ob ich mich bis zum Abschluss dazu motivieren kann, zu lernen“, erzählt Konieczny-Heybach. Auch ihr Schulkamerad Timo Arbeiter aus Kirchheim schildert eine Abgeschlagenheit in den ersten Wochen. Beide sind von der Sorte Arbeitnehmer, von der Arbeitsmarktpolitiker wohl träumen: Sie wechseln aus einer Branche, die Stellen abbaut, in eine, die händeringend Personal sucht. Das ist mit großen Herausforderungen, Anstrengungen und Mut verbunden.