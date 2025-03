Karrieremesse in Esslingen: Schülerinnen und Schüler informieren sich über Ausbildungsmöglichkeiten

1 Groß war der Andrang bei der Karrieremesse im Neckarforum. Foto: Roberto Bulgrin

Die Karrieremesse der Esslinger Zeitung im Neckarforum stieß auf positive Resonanz bei Schülerinnen und Schüler. In großer Zahl informierten sie sich über die Perspektiven bei einem breiten Spektrum an Ausbildungsbetrieben.











Mit großer Resonanz endete am Samstag die Karrieremesse der Esslinger Zeitung im Neckarforum. Die Messe, die in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt, der IHK und der Agentur für Arbeit veranstaltet wird, richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren. „Bis zur letzten Minute war der Andrang groß“, freut sich Heike Poliak-Klein, die Projektleiterin der Messe. Kamen am Freitag vor allem Schulklassen, waren es am Samstag Jugendliche in Begleitung von Eltern oder Freunden. Ein breites Spektrum an Betrieben stellte sich vor, vom Einzelhandel über den medizinischen und sozialen Bereich bis zu Firmen, die duale Studiengänge bieten.