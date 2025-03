Karrieremesse 2025 in Esslingen: Jobsuche leicht gemacht: Fun und Fakten im Neckarforum

Karrieremesse 2025 in Esslingen

1 Welcher Beruf passt zu mir? Zu welchem Beruf passe ich? Die Karrieremesse im Neckarforum beantwortet viele Fragen. Foto: Bulgrin

Musik gibt es auch. DJ Cusher sorgt für den richtigen Sound. Doch die Karrieremesse im Esslinger Neckarforum möchte vor allem dafür sorgen, dass es bei der Berufswahl keine Misstöne gibt. Auch am Samstag,15. März, gibt sie Tipps für die Jobsuche.











Die Stadtverwaltung fährt schweres Gerät auf. Große Maschinen, Fahrzeuge und Equipment haben das Esslinger Grünflächenamt und die Forstverwaltung vor dem Neckarforum geparkt. Der Andrang ist groß, das Interesse enorm. Doch nicht nur draußen vor „Esslingens guter Stube“, sondern auch drinnen im Neckarforum wuselt, brummt und brodelt es. Viele Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene sind am Freitag zum ersten Tag der Karrieremesse gekommen. Am Samstag, 15. März, hat die Lehrstellenbörse noch einmal geöffnet.

Am Foto-Point stehen sie Schlange. Viele Besucher möchten unbedingt einen Schnappschuss haben - eine Erinnerung an den Besuch der 17. Karrieremesse in Esslingen. Doch viele wollen nicht nur eine Aufnahme von sich, sondern möchten sich auch ein Bild von möglichen Berufen, Ausbildungen oder anderen Bildungsangeboten machen. 50 Aussteller sind im Neckarforum vertreten.

50 Aussteller waren bei der Karrieremesse mit dabei. Foto: Roberto /Bulgrin

Die Firmen, Unternehmen, Institute und Einrichtungen haben sich viel einfallen lassen. Die Standgestaltungen sind originell und ansprechend: Manche bieten „Giveaways“ als kleine Geschenke an, andere haben ein Glücksspiel aufgebaut, bei einigen können die Besucher selbst aktiv werden. Der größte Trumpf der meisten Aussteller aber sind ihre eigenen Azubis, die Erfahrungen aus erster Hand weitergeben können. „Ich rate den Besuchern, diese Chance zu nutzen und offen alle Fragen zu stellen“, sagt Markus Knorpp von der ebenfalls bei der Messe vertretenen Arbeitsagentur Esslingen.

Schulen aus Esslingen, Plochingen, Ostfildern

Am Eingang zum Neckarforum freut sich Heike Poliak-Klein von der mitveranstaltenden Firma Südwest Media Network über den nicht abreißenden Besucherstrom. Bis gegen 12 Uhr seien am ersten Messetag etwa 600 Interessierte gekommen. Viele Schulklassen aus Esslingen, Plochingen oder Ostfildern seien mit dabei. Seit 2009 werde die Karrieremesse auf die Beine gestellt – nur einmal habe sie seither während der Corona-Pandemie online über die Bühne gehen müssen. Doch inzwischen sei die Veranstaltung zu einer wichtigen Institution geworden.

Am Samstag, 15. März, hat die Karrieremesse im Neckarforum in Esslingen noch einmal von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Mehr dazu unter https://messen-esslingen.de/karrieremesse