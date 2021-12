Späth will „noch ein bisschen weiterspielen“

Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht: Doch am Saisonende beendet der frühere Handball-Nationalspieler Manuel Späth seine aktive Profikarriere. Der 36-jährige Esslinger wird seinen Vertrag beim Bundesligisten HSV Hamburg nicht verlängern. „Für mich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um in die Heimat zurückzukehren und ein neues Kapitel zu beginnen“, sagte Späth. Das könnte auch bei einem Club in der Region aufgeschlagen werden.Hamburg/Esslingen -