Nach vielen Jahren Handball macht Timo Flechsenhars Knie nicht mehr mit. Der 34-Jährige wird nun bei der HSG Ostfildern früher als gedacht vom Spieler zum Trainer. Am meisten geprägt haben ihn die 14 Jahre beim TSV Neuhausen.

Ostfildern - Sein neues Handball-Leben führt Timo Flechsenhar gleich in die alte Heimat. Die HSG Ostfildern tritt zum Auftakt der Verbandsliga-Saison am Sonntag (17 Uhr) zum Top-Duell bei der MTG Wangen an. Flechsenhar wird an dem Ort, an dem er in der Jugend spielte, nicht im HSG-Trikot auf dem Feld stehen, sondern auf der Bank sitzen – in seiner neuen Funktion als Mitglied des Trainerteams. Das rechte Knie macht nicht mit, weshalb der 34-Jährige die Perspektive änderte. Seinem Sport aber bleibt er erhalten. Und sein Sport ihm.