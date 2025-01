Karriere im Kreis Esslingen: Karrieremesse in Esslingen hilft bei der Berufswahl

Karrieremesse in Esslingen hilft bei der Berufswahl

1 Die Karrieremesse fand auch im vergangenen Jahr in Esslingen statt. Foto: Ines Rudel

Ein Termin, den sich künftige Berufsanfänger merken sollten: Mitte März öffnet in Esslingen die Karrieremesse. Junge Menschen erhalten im Neckar-Forum in Esslingen die Gelegenheit, Informationen über Ausbildungsplätze zu sammeln.











Die Messe „Karriere“ ist die wichtigste Ausbildungs- und Studienmesse in und um Esslingen. Unternehmen aus der Umgebung werden auch in diesem Jahr wieder am 14. und 15. März auf sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten aufmerksam machen. Schülerinnen und Schüler von Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen sowie Eltern und Lehrkräfte erhalten dort einen Überblick über die unterschiedlichen Ausbildungsberufe und Studiengänge.

Direkter Draht zu Unternehmen

Bei der Messe kooperiert die Eßlinger Zeitung mit der Bundesagentur für Arbeit, der IHK Region Stuttgart und dem Landkreis Esslingen. Nico M. Bosch, Head of Messen & Events in der veranstaltenden Südwest Media Network GmbH, erklärt, warum sich ein Besuch lohnt: „Die Besucher haben einen direkten Kontakt zu den Unternehmen. Du kannst dort persönlich mit potenziellen Arbeitgebern sprechen, Fragen stellen und einen ersten Eindruck hinterlassen.“

Neue Karrierewege entdecken

Zudem passiere es immer wieder, dass Besucher neue Karrierewege entdecken, die sie vorher vielleicht gar nicht in Betracht gezogen haben. Viele Unternehmen böten Bewerbungstrainings an oder geben Feedback zu Lebensläufen und Bewerbungsunterlagen. Es sei einfach eine gute Möglichkeit, Netzwerke und Kontakte zu knüpfen. Zudem gibt es Vorträge der teilnehmenden Firmen. Diese Vorträge, so Bosch, könnten bei der Suche nach dem passenden Beruf oder einem Ausbildungsplatz bei der Entscheidungsfindung helfen.

Namhafte Firmen und Einrichtungen vor Ort

Auf der Messe sind eine Reihe namhafter Aussteller dabei. Neben Firmen wie Balluff und Mercedes-Benz sind dort auch Banken wie die Kreissparkasse und die Volksbank präsent. Auch die Agentur für Arbeit ist vor Ort.

Informationen unter www.karrieremesse-esslingen.de