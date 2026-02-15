Eklat beim Fasching in Stuttgart: Prinzenpaar steigt aus – das sind die Gründe

1 Die Stadtprinzessin Sarah-Ann ist bei der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen vor Saisonende zurückgetreten und übt heftige Kritik. Foto: privat

Wenige Tage vor Saisonende verlässt das Prinzenpaar im Eklat den Möbelwagen. Streit, Austritte, Intrigen – hinter den Kulissen des Stuttgarter Faschings herrscht dicke Luft.











Beim Faschingsumzug durch Stuttgart werden am nächsten Dienstag auf dem Wagen der veranstaltenden Karnevalsgesellschaft Möbelwagen die Hoheiten fehlen. Nicola I. und Prinzessin Sarah-Ann I. zu Stutengarten, das Stadtprinzenpaar für 2025/2026, haben kurz vor Ende der Kampagne verärgert ihr Ehrenamt hingeschmissen. Auch bei den Kollegen von der Zigeunerinsel rumort es heftig. Auch dort gibt es Austritte und Beschimpfungen. Beide großen Karnevalsgesellschaften führen vor, wie ernst Fasching in Wahrheit ist.