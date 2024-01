Karnevalistischer Tanzsport: Hochleistungssport beim Narrenbund Neuhausen

1 Die Tänzerinnen der Neuhausener Juniorengarde müssen ihre Tanzschritte exakt und synchron ausführen. Foto: /Tim Kirstein

Bei den Württembergischen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport beeindrucken die Tänzerinnen und Tänzer in Neuhausen mit präzisen Choreografien.











In der Egelseehalle sind alle Blicke auf die Bühne gerichtet, manche Zuschauer schwingen Fähnchen in den Farben des Narrenbunds Neuhausen. Die Tänzerinnen der Neuhausener Prinzengarde marschieren in ihren rot-weißen Uniformen auf. Dann beginnt ihr Tanz – eine perfekt einstudierte Choreografie. Nachdem die Juroren ihre Wertung verkündet haben, wird es in der Halle laut. Unter dem Beifall des heimischen Publikums und der Gäste aus allen Teilen Württembergs verabschieden sich die Tänzerinnen von der Bühne.