Mit einem Messer soll ein Jugendlicher eine Angestellte zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Die Polizei nahm ihn wenig später am Main fest – und fand auch die mutmaßliche Beute.











Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Den Angaben zufolge wurde der 14-Jährige noch am Freitagabend in der Nähe des Mains gestellt. Auch die Beute und ein Messer, mit dem er eine Angestellte bedroht haben soll, sei sichergestellt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche unkooperativ und aggressiv und musste von den Beamten gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Die Nacht habe er bei der Polizei verbracht. Den Angaben zufolge ist der Jugendliche bereits polizeibekannt. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob die Voraussetzungen für einen Haftbefehl erfüllt sind.

Am Freitagabend soll der mutmaßliche Täter in einem Geschäft am Rande der Innenstadt von einer Angestellten Bargeld gefordert haben. Laut Angaben der Polizei bedrohte er die Frau mit einem messerähnlichen Gegenstand. Nachdem die Angestellte ihm den Kasseninhalt ausgehändigt hatte, floh der Tatverdächtige zu Fuß. Daraufhin leitete die Polizei die Fahndung ein.