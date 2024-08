Karlsruhe: Verzweifelter Vater findet einjähriges Kind nicht mehr

1 Ein Vater hat im Karlsruher Hauptbahnhof nach seinem Kind gesucht. (Archivbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein 37-jähriger Mann wendet sich in Karlsruhe an die Polizei. Er weiß nicht mehr, wo er sein Fahrrad samt Anhänger und Kind abgestellt hat.











Link kopiert

Sein eigenes Kind verloren hat ein 37-Jähriger am Donnerstagmorgen in Karlsruhe. Der Mann hatte sich gegen 10.30 Uhr hilfesuchend – und wohl einigermaßen verzweifelt – an die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof gewandt. Er wisse nicht, wo sich sein ein Jahre alter Sohn befinde.

Der 37-Jährige gab laut Polizei an, dass er seinen Filius in einem Fahrradanhänger samt Rad zurückgelassen habe. Wo er das Gespann abgestellt hatte, war ihm aber entfallen. Die Polizisten suchten auf Videobildern nach Anhaltspunkten.

Polizei greift zu Videomaterial

Die Überwachungskameras zeigten, dass der Mann den Hauptbahnhof mit Fahrrad, Anhänger und Kind um 5.30 Uhr verlassen hatte. Als die Beamten seinen Weg weiter zurück verfolgten, kamen sie letztlich an den nahegelegenen Albtalbahnhof. Bei den dortigen Fahrradständern fanden die Bundespolizisten das Fahrrad samt Anhänger und schlafendem Kleinkind.

Der Junge war zu dieser Zeit lediglich mit einem T-Shirt bekleidet, seine Füße waren mit einer Decke zugedeckt. Glücklicherweise war das Kind unversehrt. Mitarbeiter des Sozialdiensts Karlsruhe wurden hinzugezogen. Der Einjährige wurde im Anschluss in die Obhut von Familienangehörigen übergeben.