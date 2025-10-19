Karlsruhe: Vermisster Wissenschaftler tot in Bach gefunden

1 Die Polizei geht von einem Unglück aus (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Ein 44-Jähriger verschwindet spurlos – jetzt wird seine Leiche in einem Bach entdeckt. Die Polizei geht von einem Unglück aus.











Link kopiert

Der vermisste Wissenschaftler, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angestellt war, ist tot. Der 44 Jahre alte Mann ist in einem Waldstück in Karlsruhe tot in einem Bach gefunden worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den Wissenschaftler, der seit dem 15. Oktober vermisst wurde. Er stammte aus Argentinien. Mehrere Medien hatten zuvor über das Verschwinden des Mannes berichtet.

Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, wie ein Polizeisprecher sagte. Man gehe von einem Unglück aus. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann gestolpert, in den Bach im Wald beim Stadtteil Rintheim gestürzt und ertrunken.