Zwei Kinder in Hockenheim getötet Mutter soll Gewalttat an ihren Söhnen eingeräumt haben

An Ostern findet die Polizei in einer Wohnung in Hockenheim zwei tote Kinder. Zuvor hatte sich offenbar die Mutter der beiden schriftlich bei den Beamten gemeldet und angegeben, „etwas Schlimmes“ getan zu haben.