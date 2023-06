1 Dem Bericht zufolge schlugen und traten die jungen Leute nach dem Kontrolleur, sodass dieser zu Boden ging. (Symbolbild) Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Drei Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren haben – einem Polizeibericht zufolge – in Karlsruhe auf einen Kontrolleur eingeschlagen und ihn getreten, sodass dieser in eine Klinik musste.















Ein Fahrscheinkontrolleur soll in der Karlsruher Innenstadt von drei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden sein. Die Tatverdächtigen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren bedrängten den 24-Jährigen an einer Haltestelle so sehr, dass er sich zur Wehr setzen musste, wie die Polizei am Montag berichtete.

Dabei eskalierte die Situation am Samstagnachmittag und die Jugendlichen sollen den Angaben zufolge auf den Kontrolleur eingeschlagen und -getreten haben, auch, als er schon am Boden lag. Dann ergriffen sie die Flucht.

Ein zufällig privat anwesender Polizeibeamter und zwei weitere Fahrscheinprüfer nahmen die Verfolgung auf und konnten die drei Tatverdächtigen kurz darauf bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Der Kontrolleur wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den drei Jugendlichen droht nun ein Strafverfahren wegen gemeinsam begangener gefährlicher Körperverletzung.