1 Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Lukas Schulze

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Karlsruher Spielplatz ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe - Bei einem Blitzeinschlag auf einem Spielplatz ist in Karlsruhe ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Der 17-Jährige habe sich am Montagnachmittag entweder in unmittelbarer Nähe des Einschlagortes befunden oder sei sogar direkt durch den Blitz getroffen worden, teilte die Polizei mit.

Der Junge kam ins Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der Blitz in ein Spielgerüst ein. Drei weitere Jugendliche, die sich wie der 17-Jährige ebenfalls zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags auf dem Spielplatz befanden, blieben unverletzt.