Karlsruhe: 14-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 14 Jahre alter Autofahrer liefert sich in der Nacht zum Samstag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Karlsruhe. Am Ende flüchtet er zu Fuß.











Ein 14-jähriger Autofahrer hat sich in Baden-Württemberg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Minderjährige raste in der Nacht zum Samstag durch die Karlsruher Innenstadt und beging mehrere Verkehrsverstöße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Polizisten wollten den mit drei Jugendlichen besetzten Wagen zunächst kontrollieren. Der 14-Jährige beschleunigte aber und fuhr davon.

Bei seiner Fahrt habe er mehrere rote Ampeln missachtet. Zudem sei mehrfach das Heck des Fahrzeugs ausgebrochen. Ein Verkehrsunfall konnte demnach nur knapp vermieden werden. Der 14-Jährige stoppte dann abrupt, stieg aus und flüchtete zu Fuß weiter.

Die Beamten kontrollierten die beiden verbliebenen 16-jährigen Mitfahrer. Dabei konnte der 14-Jährige als Fahrer identifiziert werden. An seiner Wohnanschrift flüchtete er erneut vor der Polizei. Die Beamten bat Zeugen der Fahrt um Hinweise.