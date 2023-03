1 Samstags gibt es im Café Karl Kaffee und Kuchen. Die Angehörige Gabriele Stelzer, der Bewohner Timon Bippus und der Mitarbeiter Luca Vargioni freuen sich über das noch recht neue Angebot der Karl-Schubert-Gemeinschaft. Foto: /Caroline Holowiecki

In der Wohngruppe der Karl-Schubert-Gemeinschaft in Grötzingen gibt es seit Kurzem das Café Karl. Immer samstagnachmittags kommen hier Menschen mit und ohne Behinderungen bei Kaffee und Kuchen zusammen.















Unter der Woche sieht der Raum unauffällig aus, fast ein bisschen langweilig: Die Tische sind an die Seite geschoben, die Theke ist weggestellt, die Bücher und Spielsachen für die Kinderspielecke sind irgendwo verstaut. Am Samstag aber wird der Multifunktionsraum der Karl-Schubert-Gemeinschaft (KSG) auf der Rudolfshöhe in Aichtal-Grötzingen zum Café Karl. Zwischen 14 und 18 Uhr werden dann an dekorierten Tischen Kaffeespezialitäten und weitere Getränke, Kuchen – darunter auch gluten- und laktosefreie Sorten – und Brezeln serviert.