1 Das Lachen vergeht Karin Scheiffele nicht so schnell. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Katastrophenschutz in Baden-Württemberg wird bald von einer Frau geleitet. Karin Scheiffele geht die Aufgabe optimistisch und pragmatisch an. Das Feld ist ihr nicht neu.















Karin Scheiffele ist ein fröhlicher Mensch. Sie lacht oft und laut. Und das Lachen vergeht ihr nicht so schnell. „Ich bin gerne am Puls der Zeit“, scherzt die Spitzenbeamtin. Viel näher an den Puls der Zeit als sie kann man kaum kommen.