Karin Müller, die Filzkünstlerin aus Oberboihingen: Trolle, Oktopus, Hochlandrind – alle aus Filz

Busstreik im Kreis Esslingen Streik-Auswirkungen in Plochingen: Leere Bussteige, wenige Fahrgäste

Der erneute Warnstreik im privaten Omnibusgewerbe in Baden-Württemberg wirkt sich auch im Kreis Esslingen aus. In Plochingen ist am frühen Dienstagmorgen wenig los an den Bussteigen – offenbar haben sich viele Fahrgäste Alternativen organisiert.