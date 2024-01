Karin Genitheim aus Hochdorf: Eine Malerin aus Leidenschaft

1 Karin Genitheim in ihrem Atelier in der Kunstakademie Esslingen mit einem ihrer gemalten Motive vom Anschlag des 11. September in New York. Ein Foto diente ihr dafür als künstlerische Inspiration. Foto: /Katja Eisenhardt

Die Kunst begleitet die Hochdorferin Karin Genitheim seit früher Kindheit. 20 Jahre lang leitete sie neben dem Schuldienst die Kunstakademie Esslingen.











„Von dem Moment an, als ich einen Stift halten konnte, wollte ich malen“, erzählt Karin Genitheim in ihrem Atelier im oberen Stock der Kunstakademie Esslingen, die im Jahr 2000 von der Blumen- in die Fritz-Müller-Straße umgezogen war. Seit 1981 ist sie Dozentin, von 2000 bis 2020 leitete sie die Kunstakademie gemeinsam mit Angelika Hentschel. Karin Genitheims Leidenschaft für die Kunst begann bereits in der frühen Kindheit und kam nicht von ungefähr. „Mein Vater hat gemalt und hatte zuhause ein Atelier. Nach dem Krieg wurde er allerdings Bundesbahnbeamter und die Kunst war nur noch ein Hobby“, erinnert sich die 66-Jährige. In der Familie des Vaters habe es mehrere Kreative gegeben. Von ihrem Vater habe sie früh gelernt, genau hinzuschauen und für eine Zeichnung auf die Details zu achten.