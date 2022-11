Karambolage in Stuttgart

1 Fünf demolierte Autos in der Neckartalstraße: Ein Tesla und andere geparkte Autos wurden von einem Golf-Fahrer gerammt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Zwei Männer und zwei Kleinkinder sind in einem VW Golf in Bad Cannstatt unterwegs. Und dann kracht es. Ein Tesla war offenbar unsichtbar.















Vier Leichtverletzte, darunter zwei Kleinkinder im Alter von drei und vier Jahren, sowie etwa 90 000 Euro Schaden sind die Folgen eines Auffahrunfalls in Bad Cannstatt am Donnerstagabend. Eine 38-jähriger Golf-Fahrer hat dabei reichlich verbeultes Blech hinterlassen – denn insgesamt hat er vier geparkte Fahrzeuge am Straßenrand gerammt.

Warum der Golf-Fahrer von der Fahrbahn abkam ist noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 38-Jährige zusammen mit einem 36-jährigen Beifahrer und den beiden Kindern am Donnerstag gegen 20.20 Uhr in der Neckartalstraße auf der Strecke zwischen Reinhold-Maier-Brücke und Haldenstraße stadteinwärts unterwegs. Dabei geriet er zu weit nach rechts – mit Folgen.

Kinder kommen glimpflich davon

Der Golf prallte voll gegen einen Tesla, der wiederum gegen drei weitere geparkte Autos geschoben wurde. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen der Polizei bei 90 000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zahlreichen Fahrzeugen vertreten, doch offenbar ging alles relativ glimpflich aus. „Die beiden Kleinkinder sind wohl nur vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden“, so eine Polizeisprecherin. Warum der Fahrer vom rechten Weg abgekommen war, sei bisher noch unklar.