Kaputte Bremsen: Radfahrer stürzt in Freiburg von Brücke – und verletzt sich schwer

Radfahrer stürzt in Freiburg von Brücke – und verletzt sich schwer

1 Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestand allerdings nicht (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Willnow

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer stürzt am Sonntagnachmittag in Freiburg von einer Brücke rund fünf Meter in die Tiefe – und verletzt sich schwer.











Link kopiert

Ein Fahrradfahrer ist von einer Brücke über dem Freiburger Konrad-Adenauer-Platz mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Grund für den Unfall am Sonntag war, dass die beiden Bremsen am Fahrrad des Mannes nicht funktioniert hatten, wie die Polizei mitteilte.

Der 53-Jährige habe eigentlich rechts auf eine Abfahrt der Wiwilibrücke fahren wollen. Er sei jedoch zu schnell gefahren, um die Kurve zu bekommen, hieß es weiter. Wegen der kaputten Bremsen habe der Mann auch nicht anhalten können.

Mann wurde schwer verletzt

Er schnitt laut Polizei einer Radfahrerin den Weg ab und prallte gegen die steinerne Brüstung der Brücke. Durch den Schwung wurde er samt Fahrrad über die Brüstung geschleudert. Beim Sturz wurde der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Verkehrspolizei Freiburg nahm die Ermittlungen auf.