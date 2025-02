Remstal-Stau durch Sperrung im Kappelbergtunnel

Matthias Kapaun 20.02.2025 - 10:08 Uhr , aktualisiert am 20.02.2025 - 10:16 Uhr

Kappelbergtunnel nach Unfall in Richtung Stuttgart kurzzeitig gesperrt

1 Im Kappelbergtunnel ist es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen (Archivbild). Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko

Am Donnerstagmorgen kommt es im Kappelbergtunnel zu einem Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart muss kurzzeitig gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert

Der Kappelbergtunnel in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) musste am Donnerstagmorgen wegen eines Auffahrunfalls mit drei Fahrzeugen im Tunnel in Fahrtrichtung Stuttgart für kurze Zeit gesperrt werden.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, erkannte ein Autofahrer gegen 7.50 Uhr im Tunnel zu spät, dass sich der Verkehr staute und krachte ins Heck des Vordermanns. Ein dahinter fahrender Verkehrsteilnehmer bemerkte dies auch zu spät und prallte in die Unfallstelle. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 8.10 Uhr konnte eine Spur freigegeben werden

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Röhre in Fahrtrichtung Stuttgart zunächst komplett gesperrt werden. Gegen 8.10 Uhr konnte eine der beiden Spuren wieder freigegeben werden. Gegen 9 Uhr gab die Polizei den Kappelbergtunnel wieder komplett frei.

Am Morgen musste bereits der Engelbergtunnel auf der A81 bei Stuttgart gesperrt werden. Ein Lkw hatte „sicherheitsrelevante Einrichtungen“ beschädigt.