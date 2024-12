Kapitalmarkt: Schwaches Jahr für Börsengänge - Hoffnung für 2025

Neuer Ladepark für E-Autos in Stuttgart Das Rathaus bekommt von Mercedes auch einmal ein Lob für schnelle Arbeit

Der Autohersteller Mercedes ist mittlerweile selbst Betreiber von Schnellladestationen. In Stuttgart hat Mercedes-Chef Ola Källenius den vierten Ladepark in Europa eröffnet. An wen richtet sich das Angebot?