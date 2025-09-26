Kapitän des VfB Stuttgart: Atakan Karazor – vom Spielführer zum Sorgenkind

18 Traurig und frustriert: der VfB-Kapitän Atakan Karazor hatte sich seinen Auftritt nach der Einwechslung gegen Celta Vigo ganz anders vorgestellt. Foto: IMAGO/Jan Hübner

Wieder nicht in der Startelf, dann der Schnitzer vor dem 1:2 von Celta Vigo. Atakan Karazor erlebt eine schwierige Zeit. Wird er Sonntag beim 1. FC Köln dennoch von Beginn an spielen?











Eigentlich hatte der Trainer Sebastian Hoeneß in der 70. Spielminute beim Europa-League-Aufgalopp gegen Celta Vigo (2:1) ja vorgehabt, aktive Aufbauarbeit zu leisten und seinem Kapitän vor großer Kulisse demonstrativ den Rücken zu stärken. Doch der Schuss ging komplett nach hinten los. Als der erfahrene Atakan Karazor für den jungen Chema in die Partie kam, war die Fußballwelt des VfB bei einer souveränen 2:0-Führung gegen die eigentlich schon bezwungenen Defensivkünstler aus Galizien noch eine komplett rosarote.