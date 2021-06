Die Tauschbücherei der Familie Weiser in Neuhausen Ein Bücherhaus erinnert an Henry

Mit einer Tauschbücherei halten Liz und Ralph Weiser die Erinnerung an ihren verstorbenen Sohn Henry wach – und sie machen Tochter Vivian eine Freude. So beleben sie die Nachbarschaft in Neuhausen.