Gewaltvorwürfe Lützerath: NRW-Innenminister verteidigt Polizei-Einsatz

«Hochprofessionell» oder «unverhältnismäßig gewalttätig»? Nach den Zusammenstößen in Lützerath wird über die Bewertung des Polizeieinsatzes gestritten. Am Morgen gehen die Proteste an anderer Stelle weiter.