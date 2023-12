Kanzach im Kreis Biberach: Pferdeschlitten kippt um – Kutscher wird mitgezogen und stirbt

1 Die Polizei äußert sich (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein 63-Jähriger kommt bei einer Fahrt mit einem Pferdeschlittengespann ums Leben. Was über das tödliche Unglück bekannt ist.











Bei einem Unfall mit einem Pferdeschlitten ist ein 63 Jahre alter Mann gestorben.

Auf einer schneebedeckten Wiese bei Kanzach (Kreis Biberach) soll sich der Schlitten am Sonntagnachmittag in einem Gefälle verhakt haben und umgekippt sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde der 63-jährige Kutscher im Schlitten eingeklemmt und vom Pferd zurück an den Wohnort gezogen. Dort konnte ein Arzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bei dem Unfall blieben die drei Mitfahrer des Pferdeschlittens unverletzt. Sie wurden laut Polizei abgeworfen, als der Schlitten umkippte.