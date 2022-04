1 Ein Paddel und ein Boot gehören für Wolfgang Haug zum Leben dazu. Foto: hr/Herbert Rudel

Wolfgang Haug paddelt bereits seit 65 Jahren und war mit Kajak oder Kanadier schon auf vielen Bächen, Flüssen, Seen und Meeren unterwegs. Sein nasses Stammrevier aber ist der Neckar – sein „Heimathafen“ das direkt am Wasser gelegene Bootshaus der SV Esslingen 1845 .















Link kopiert

Ob Kajak oder Kanadier: Hauptsache Kanu. So einfach sich diese Formel auch anhören mag. Auf Wolfgang Haug lässt sie sich anwenden. Zumindest ist es anders nur schwer zu erklären, wie es jemand schafft – in Fahrtenbüchern ordentlich dokumentiert – mehr als 100 000 Kilometer in seinem Leben zu paddeln. Diese Marke hat der 77-jährige Oberesslinger vor einigen Wochen geknackt. So genau vermag Haug das gar nicht zu sagen, weil er nicht darauf geachtet hat.