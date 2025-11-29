Kantinenchefin WLB Esslingen: Mit Currywurst in die Theaterpause – die Köchin der Schauspieler

Mit Currywurst in die Theaterpause – die Köchin der Schauspieler

1 Seit 42 Jahren ist Elke Mischke die Chefin der Theaterkantine. Foto: Roberto Bulgrin

Kantinenchefin aus Leidenschaft ist Elke Mischke. Sie sorgt seit 42 Jahren an der Esslinger Landesbühne für das Catering. Für das Ensemble ist sie manchmal auch „Seelentante".











Bei Premieren der Esslinger Landesbühne riecht es im Foyer nach Currywurst. „Wir wollen dem Publikum mal was anderes bieten als die klassische Butterbrezel“, sagt Elke Mischke. Sie ist seit 42 Jahren die gute Seele der Kantine. Das weiß nicht nur das Publikum zu schätzen. Für das Team der Esslinger Landesbühne sorgt sie hinter den Kulissen nicht nur für Kaffee, Essen und Snacks zwischendurch. Sie kann auch zuhören, wenn es beim einen oder anderen mal ein Problem gibt.