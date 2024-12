Kantine im Musikzentrum Plochingen: Küchenchef Renato Dombovari kann mehr als Pasta

„Tage der Seniorenmusik“ in Plochingen Gemeinsames Musizieren ist gesund und verbindet

Die Bläserakademie Baden-Württemberg richtet sich mit einem Angebot im Plochinger Musikzentrum ausdrücklich an ältere Menschen. Das Interesse an dem dreitägigen Seminar „Tage der Seniorenmusik“ ist so groß, dass nicht alle einen Platz bekommen.