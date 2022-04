Kandidatur in Vaihingen an der Enz

1 Sven Haumacher will das Notzinger Rathaus verlassen. Foto: /Roberto Bulgrin

Sven Haumacher sucht nach zehn Jahren eine neue Herausforderung: Im Juli will er sich in Vaihingen an der Enz zum Oberbürgermeister wählen lassen. Für die Aufgabe in Notzingen sei er als Volljurist eigentlich überqualifiziert.















Seit zehn Jahren ist Sven Haumacher der Bürgermeister von Notzingen. In diesem Amt war er damals ein Quereinsteiger. Auf seiner kürzlich freigeschalteten Internetseite zur Oberbürgermeisterwahl in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gibt der gebürtige Markgröninger preis, es sei nie sein konkretes Berufsziel gewesen, Bürgermeister zu werden. „Ich habe diesen Schritt aber nie bereut.“