11 Die Kandidatinnen und Kandidaten von „Too Hot To Handle: German“. Am 28. Februar startet die Show auf Netflix. Foto: © 2023 Netflix, Inc. /Paul Hepper/Netflix

Ende Februar startet auf Netflix die Reality-TV-Show „Too Hot To Handle: Germany“. Die wichtigsten Infos zum Start, den Kandidatinnen und Kandidaten und erste Einblicke.















Link kopiert

In wenigen Tagen ist es so weit. „Too Hot To Handle: Germany“ startet auf Netflix. Zwölf Singles hoffen, im tropischen Paradies andere heiße Männer und Frauen zu treffen und eine gute Zeit zu haben. Die Überraschung: erotische Berührungen – wie Küssen, Sex oder Petting – sind streng verboten. Wenn sie sich an die Regeln halten, winkt ihnen ein Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro. Bei jedem Regelverstoß gibt es Abzug. Kontrolliert werden sie dabei von der Anstandsdame Lana. Sie ist ein kegelförmiger Computer, der sich regelmäßig in der Villa zu Wort meldet.

Wann geht es los? An den Start geht die Show am Dienstag, den 28. Februar mit insgesamt zehn Folgen.

Mehrere englischsprachige Staffeln gab es bereits. Wer die Sendung kennt, der weiß: es geht heiß her. Ändert sich das in der deutschsprachigen Staffel? Im ersten Trailer sieht es nicht danach aus. Viel nackte Haut, diverse Regelverstöße – aber auch die erste Einsicht. Wie werden die Zwölf an ihrer Aufgabe wachsen?

Aber wer sind die Singles? Sechs Frauen und sechs Männer aus Deutschland und Österreich treten an. Der jüngste ist der 21 Jahre alte Akka aus Wien, die 34 Jahre alte Laura aus Berlin die Älteste.

„Sex ist wie Muskelaufbau“

Wie die Zwölf zu Sex und Intimität stehen, wird in den ersten Statements, die Netflix bereits veröffentlicht hat, klar. Oliver (28), Personal Trainer und Model erklärt: „Sex ist wie Muskelaufbau“. Er könnte sich womöglich mit der 25 Jahre alten Unternehmerin Sophie verstehen, sie sagt: „Ich stehe auf Bad Boys. Vielleicht, weil ich selbst ein böses Mädchen bin.”

Alle Kandidatinnen und Kandidaten zeigen wir in unserer Bildergalerie.