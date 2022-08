Irreführend, tendenziös, irrelevant – Palmer will bessere Fragen

Kandidat-O-Mat zur OB-Wahl in Tübingen

Nicht zum ersten Mal gibt es bei einer OB-Wahl im Land Ärger mit dem Kandidat-O-Maten der Landeszentrale für politische Bildung. Die räumt Fehler ein.















Nach Kritik von Amtsinhaber Boris Palmer hat die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) die Vorbereitungen für ihren so genannten Kandidat-O-Maten zur Tübinger Oberbürgermeisterwahl vorerst gestoppt. „Der Fragenkatalog an die Kandidaten hätte so nie herausgehen dürfen“, sagte der Co-Chef der Landeszentrale, Lothar Frick. Zugleich stellte er sich vor den Abteilungsleiter der LpB-Außenstellen im Land, Michael Wehner. Der Freiburger Politikwissenschaftler fungiert als Leiter und Initiator des Projekts.