Kandelmarsch in Esslingen: Wie Behördenwillkür zu einer Tradition wurde

Kandelmarsch in Esslingen

14 Ein Bein auf der Straße, eines auf dem Gehweg: Der Esslinger Kandelmarsch ist eine Reaktion auf Behördenwillkür. Foto: Roberto Bulgrin

Sie sagen der Hochschule auf besondere Weise „Lebewohl“: Esslinger Absolventinnen und Absolventen verabschieden ihre Studienzeit mit dem Kandelmarsch. Er geht auf Behördenwillkür und eine schelmische Reaktion darauf zurück.











Sie war die Frau Ingenieur. Die weibliche Endsilbe „in“ wurde damals noch nicht an Berufsbezeichnungen angehängt, sagt Hannelore Schmeiser. Sie ist die erste Frau, die an der Staatlichen Ingenieurschule, einer Vorgängerin der Hochschule Esslingen, ihren Abschluss gemacht hat. Das war 1964. Zum 60-jährigen Jubiläum hat sie sich mit einigen ihrer Kommilitonen von damals am Campus Stadtmitte zum Kandelmarsch getroffen, der traditionsreichen Abschlussfeier der Absolventen der Hochschule.