Stilgott William Shatner Captain Kirk im Blaumann

An Bord des TV-Raumschiffs »Enterprise« erkundete William Shatner einst unendliche Weiten. Nun ist der 90-jährige Schauspieler tatsächlich zu den Sternen gereist und sah dabei nicht so richtig heiß aus. Aber hey, Hauptsache im All! Ein altersmilder Stilcheck.