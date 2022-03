Stoppsignal aus Stuttgart an Polen

1 Hilfsgut für die Ukraine? – Ein polnischer Kampfjet des Typs MiG 29 Foto: dpa/Michael Walczak

Polen will die Ukraine mit der Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen unterstützen. Das stößt auf heftigen Widerspruch aus dem amerikanischen Militär.















Stuttgart - Der Kommandeur der US-Streitkräfte für Europa, Nato-Oberbefehlshaber Tod Wolters, hat sich in ungewöhnlich scharfer Form gegen die geplante Lieferung von MiG-29-Kampfjets durch Polen an die Ukraine gewandt. Das Stuttgarter Europa-Kommando der US-Streitkräfte (Eucom) veröffentlichte vergangene Nacht seine Stellungnahme, in der Wolters die politischen Risiken einer solchen Lieferung wesentlich höher einstuft als den militärischen Nutzen.

Brandbeschleuniger für den Konflikt

Polen hatte die Absicht geäußert, der Ukraine solche Maschinen zu liefern, möglicherweise über den US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Wie schon zuvor die US-Regierung äußerte auch Wolters die Sorge, dass dies den Konflikt der Nato mit Russland wegen dessen Überfalls auf die Ukraine anheizen könnte.

Die russische Überlegenheit bleibt

Sehr deutliche Zweifel formulierte der Vier-Sterne-General der US-Luftwaffe am Sinn einer solchen Lieferung. Sie ändere nichts an der Übermacht der russischen über die ukrainischen Luftstreitkräfte. Der Kriegsverlauf habe bereits gezeigt, dass die Operationsfreiheit der russischen Luftwaffe über dem Nachbarland vor allem durch Luftabwehrraketensysteme der Ukraine und durch von Einzelschützen verschießbare Boden-Luft-Raketen eingeschränkt werde. Es gelte, so Wolters, die ukrainische Armee genau damit weiter zu verstärken, nicht mit Kampfjets.

Stinger und Strela aus Deutschland

Deutschland und viele andere Nato-Partner haben der Ukraine Boden-Luft-Systeme geliefert oder beabsichtigen, dies in naher Zukunft zu tun. Aus Deutschland hat die Ukraine Stinger-Raketen erhalten und soll Strela-Raketen aus DDR-Altbeständen erhalten, eine in den ukrainischen Streitkräften seit langem verwandte Waffe.

Noch mehr Waffen gegen Panzer und Flugzeuge

„Wir glauben, die effizienteste Art, das ukrainische Militär in seinem Kampf gegen Russland zu stärken, ist größere Mengen von Panzerabwehrwaffen und von Luftabwehrsystemen zu liefern – was in der internationalen Gemeinschaft gerade geschieht“, sagte Wolters. Das Europa-Kommando der USA danke Polen „für seine herausragende Unterstützung und Zusammenarbeit“.